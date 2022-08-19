Загиблих в гуртожитку в Салтівському районі вже 16, – прокуратура

Кількість загиблих під час ракетного обстрілу цивільної інфраструктури Харкова 17 та 18 серпня збільшується, під завалами продовжують знаходити тіла людей.

По Салтівському району вже 16 загиблих та 22 постраждалих, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. Два останні трупи – жінка 50 років, переселенка з Кулінічів, останній – сильно обгорілий, імовірно, чоловік, більш точно встановлюється.

По Слобідському району рятувальні роботи завершились. Остаточна цифра 5 загиблих та 22 з тілесними ушкодженнями. Останній загиблий, якого дістали з-під завалів у цій будівлі, це 39-річний чоловік.

Як уточнили в ДСНС Харківської області, рятувальники протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події. 9 осіб вдалось врятувати, з них 2 дитини.

Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.). На місці події працювало 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости