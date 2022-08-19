Мішенню окупантів знову став харківський «Політех»: загинула жінка

П’ять вибухів пролунало у Харкові під ранок – окупанти знов вдарили ракетами С-300 по цивільним. В центрі міста зруйновано один з корпусів вишу – цього разу мішенню став Харківський політехнічний інститут. Поряд розташована АЗС.

Олександр, співробітник АЗС

Проснулись от взрывов и стекла летели. Выглянул в окно – туман, пыль, ничего не видно. Вышел посмотреть, что с АЗС – посрывало с дверей механизмы.

В будівлі учбового закладу знаходилася жінка, яка працювала там охоронцем, вона загинула. Чоловік, який чергував в окремому будиночку охорони на території вишу – не постраждав. Після вибуху чоловік кинувся на руїни шукати жінку, але тіло загиблої знайшли вже рятувальники.

Станислав, охоронець ХПІ

Светлана была очень хорошим человеком. У нее семья, мама или тетя парализованы, не знаю точно кто. На ней держалась вся семья. Дочка в Германии, приедет или нет – не известно. Мы, конечно, будем помогать.

У Немишлянському районі обстріляла житловий квартал: снаряди влучили між п’ятиповерховівкою та шиномонтажем. У будинку вибито вікна, пошкоджено припарковані автівки. Ще дві ракети прилетіли на підприємство в Основ’янському районі. Зафіксовано повне руйнування двох цехів.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської обл.

Два це Немишлянський район, приватний сектор, постраждалих немає, часткове руйнування будинків. В Основ’янському районі – промзона, часткове руйнування приміщень. На місці вже відпрацювали спеціалісти вибухо-технічної групи та слідчо-оперативна група нацполіції. Нами вилучені залишки снаряду С-300 – такого, які останній час росіяни випускають по нам останні 1,5-2 місяці.

Сьогодні завершені пошуково-рятувальні роботи у 4-поверховій будівлі гуртожитку у Слобідському районі, зруйнованому окупантами напередодні. За даними ДСНС, з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб, з них одна дитина, 13-річний хлопчик. Збільшилася й кількість загиблих у гуртожитку у Салтівському районі, який спалахнув після влучання ворожої ракети ввечері 17 серпня: там загинули 16 цивільних, 22 людини отримали травми.





Агентство Телевидения Новости