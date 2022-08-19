Окупанти отримали відсіч неподалік Питомника на Харківщині
Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 19 серпня. 177 доба війни.
Не припиняються авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує підтримку дій наземного угруповання військ, блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
На Харківському напрямку російські вбивці здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського. Ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.
Окупанти намагалися покращити тактичне положення неподалік Питомника, отримали відсіч та відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.
На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного.
В районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник здійснив спроби прорвати оборону наших військ. Зазнав втрат та ганебно втік.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.