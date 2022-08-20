“Бавовна” у Криму: під ударами Севастополь та Бахчисарай
Вранці 20 серпня знову пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, відео в Telegram-каналах, та так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв у Telegram
“О 8:20 ранку в районі штабу “чорноморського флоту Росії” в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух. З Севастополя повідомляють, що безпілотник влетів у дах будівлі штабу ЧФ РФ”.
“Перебуваю в штабі флоту. 25 хвилин тому в дах прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає”.
Пізніше він уточнив, що безпілотник нібито “був відпрацьований постом повітряної оборони флоту” – БПЛА нібито збили просто над штабом флоту, він упав на дах і спалахнув, пише УП
При цьому новий напад на штаб чм рф в Севастополі викликав нову хвилю паніки серед росіян, які говорть про необзідність їхати з Крима.
Більш того, повідомляється про “бавовну” у Бахчисарає, Крим. Декілька вибухів над аеродромом.