Чоловікам дозволять виїджати за кордон. Застава – 200 тисяч гривень

Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації розробили експериментальний проект «єВідрядження», мета якого – покращити мобільність бізнесу шляхом надання дозволу на короткострокове відрядження підприємців та їх працівників (не більше 10 осіб) за кордон до семи днів із внесенням застави (гарантованого платежу) 200 тис. грн. Механізм «єВідрядження» буде доступним користувачам через портал «Дія» з 1 вересня.

Послугою «єВідрядження» зможуть скористатися ФОПи або юридичні особи приватної форми власності, які відповідають таким критеріям:

— своєчасно подали податкову звітність;

— не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

— виплачують середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис. грн.

За умовами проекту у відрядження за кордон матимуть можливість виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб. Попередньо підприємець повинен внести 200 тис. грн застави на власний ескроу рахунок в Ощадбанку. Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

В разі порушення умов відрядження застава буде перерахована на потреби Міністерства оборони, підприємство не зможе оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані.

«Сьогодні український бізнес потребує розширення можливостей ділової активності за кордоном. Від цього залежить ефективність економіки й темпи її відновлення. Діюча система дозволів на виїзд військовозобов’язаних з України не в повній мірі враховує потреби підприємців і тому потребує модернізації. Проект «єВідрядження» дозволить швидко отримати дозвіл на перетин кордону й одночасно встановить необхідні запобіжники для повернення людини до України. Важливо, що в процесі його реалізації ми мінімізуємо суб’єктивні та корупційні фактори. Оформлення дозволу буде здійснюватися через «Дію», яка автоматично підтягне та перевірить необхідні дані. Очікуємо, що вже незабаром після схвалення Урядом «єВідрядження» запрацює, і ми отримаємо швидкий позитивний ефект від його роботи», — повідомила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Агентство Телевидения Новости