Сегодня 12:12
Просмотров: 108
Вночі ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харківщині: є влучання в об‘єкти критичної інфраструктури
За процесуального керівництва окружних прокуратур Харкова та Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Вночі 20 серпня окупанти вкотре завдали ракетного удару по Харкову та області. Російська армія обстріляла об‘єкти критичної інфраструктури в Індустріальному районі м. Харкова, в Чугуївському та Харківському районах області.
Пошкоджено будівлі та спецтехніку.
Правоохоронці вилучили речові докази та зафіксували наслідки обстрілів. Попередньо, ЗС РФ обстріляли Харківщину ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.