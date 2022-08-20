У Британії та США заявляють, що витік радіації на ЗАЕС буде порушенням статті 5 статуту НАТО

Голова спецкомітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через можливу атаку рф на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер Еллвуда.

«Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, стане порушенням статті 5 НАТО», – зазначив Еллвуд.

Член палати представників конгресу США Адам Кінзінгер рішуче підтримав заяву британського парламентарія. «Дійсно, це навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік радіації вбиватиме людей у країнах НАТО. Це автоматично задіює статтю 5», – написав Кінзінгер.

Згідно зі статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав НАТО, усі інші члени Альянсу вважатимуть цей акт нападом на них усіх.

Як повідомляв Укрінформ, із 4 березня Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових. Відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси.

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