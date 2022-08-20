Обкрадали мешканців окупованих Руських Тишків: встановлено особи двох російських військовослужбовців

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, на початку березня 2022 року, двоє громадян РФ – старший стрілець і старший розвідник 25-ої мотострілецької бригади ЗС РФ, знаходились в селищі Руські Тишки Харківського району, яке на той час перебувало під контролем окупантів. Зазначені військовослужбовці країни-агресора проникли до одного з приватних будинків, звідки викрали дорогоцінні прикраси та особисті речі. Серед «трофеїв» окупантів – ювелірні вироби із золота та срібла, ноутбук і колекція старовинних монет.

Накрадене майно не могло бути використано у військових цілях, відтак підозрювані викрали речі у цивільних мешканців виключно з метою особистої наживи, чим порушили вимоги Женевської конвенції.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости