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Вбив коханку через шантаж – чоловік проведе 9 років за ґратами

Вбив коханку через шантаж – чоловік проведе 9 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 44-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 3 червня 2022 року в смт Костянтинівка чоловік вбив свою 27-річну коханку. Під час зустрічі жінка повідомила, що збирається розказати про їхні стосунки його дружині. Між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік підняв із землі шмат цегли та наніс ним потерпілій не менше п’яти ударів у голову. Жінка померла на місці.

17 серпня суддя Краснокутського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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