Під завалами гуртожитку у Салтівському районі знайшли ще трьох загиблих

На місці обстрілу гуртожитку ввечері 17 серпня по вулиці Ахієзерів рятувальники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта, повідомили в харківській міській раді.

Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

За даними міськради, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.

Агентство Телевидения Новости