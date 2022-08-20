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Під завалами гуртожитку у Салтівському районі знайшли ще трьох загиблих
На місці обстрілу гуртожитку ввечері 17 серпня по вулиці Ахієзерів рятувальники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта, повідомили в харківській міській раді.
Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.
За даними міськради, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.