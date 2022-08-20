Окупанти самі документували свої злочини у селищі Циркуни

До поліції надійшла заява від жительки Харківської області – на її сховищі в Гугл-фото почали з’являтись фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважались на території її дому (вона в цей час була за кордоном). Про це повідомив голова Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

В Циркунах, коли місто було під окупацією, жили рашисти, і деякі з них заселилися у домівку потерпілої. А свої фото вони робили на викрадену техніку, не відключивши хмарне сховище.

«Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг – чоловічий та жіночий (в тому числі спідня білизна). І, звісно – пральна машина. Все це – стандартний почерк нелюдей, які прийшли на нашу землю творити лихо. Головним шоком, судячи з фото, для них стала пляшка алкоголю з скорпіоном та змією всередині.

Більшість з них вже встановлені. Цікаво те, що вони родом з великих міст – Москва, Курськ, Нижній Новгород. Тобто, вони мали раніше бачити пляшки з алкоголем та пральні машинки. Але, судячи з поведінки цих індивідів, з ними та їх сумною долею все зрозуміло», написав Болвінов на своїй сторінці в Фейсбуці.

Агентство Телевидения Новости