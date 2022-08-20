Родини із маленькими дітьми в Чугуївському районі отримали допомогу

Чугуївський район, селище Введенка: зараз тут мешкають й місцеві, які не можуть виїхати в більше безпечне місце за різних причин, й переселенці з Ізюмщині. Серед них – багато родин із дітьми.

До благодійного фонду «Слобожанська Варта» звернулися батьки по допомогу для дітей: з’ясувалося, що в селищі знаходиться 16 малюків віком від кількох місяців до 1,5 років, яким потрібні підгузники, а в декого скінчилися ліки. Батьки передали волонтерам список речей, яких не вистачало.

Зібрати все необхідне «Слобожанській Варті» допомогли благодійний фонд «Покров» та волонтери. З Дніпра надіслали цілу автівку іграшок.

Тож до малюків з Введенського відправилися засоби гігієни, медикаменти, дитяче харчування, а також смаколики та іграшки, яких багато ніколи не буває.





Агентство Телевидения Новости