Окупанти завдали авіаційних ударів біля Прудянки та Верхнього Салтова на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 20 серпня. 178 доба війни.

Корабельне угруповання противника в готовності до застосування утримує два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утримані зайнятих позицій. Здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги.

Ворог завдав авіаційних ударів біля Прудянки та Верхнього Салтова і вів повітряну розвідку неподалік Руських Тишків та Золочева.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на поновленні наступальних дій. Здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Завдав авіаудару біля Залиману.

Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довгеньке – Курулька. Як результат – наші воїни завдали противнику втрат та відкинули його назад.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости