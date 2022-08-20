Участь у параді знищеної російської техніки у Києві беруть й екземпляри з Харківщини

У Києві на Хрещатику проходить виставка російської військової техніки, знищеної українськими захисниками.

«У лютому росіяни планували парад у центрі Києва. Через 6 місяців після початку широкомасштабної війни ганебний показ іржавого російського металу – це нагадування всім диктаторам про те, як їхні плани може зруйнувати вільний і мужній народ», – йдеться в Twitter Міністерства оборони України.

Як повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко, участь у параді рашистської техніки, який може відбутися в українській столиці виключно у такому форматі, беруть й залишки від російського танку Т 82, БМП З та БТРу, знищених на Харківщині.

Агентство Телевидения Новости