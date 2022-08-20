На День Незалежності на Харківщині вводиться цілодобова комендантська година

Відтепер із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19:00 до 07:00 годин наступного дня. Про зміну часу комендантської години повідомили в Харківській ОВА

Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Перебувайте вдома та не ігноруйте тривогу!

«День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й буде защихати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними», наголосили в ХОВА.

Агентство Телевидения Новости