Харківські патрульні підбили підсумки роботи за півроку роботи в умовах воєнного стану

Триває 178-й день героїчного протистояння російським окупантам: харківські патрульні продовжують виконувати свої основні завдання, а також нові, зумовлені реаліями сьогодення: оберігають містян, протидіють злочинності та попереджують правопорушення.

Окрім цього, поліцейські щоденно доставляють гуманітарну допомогу до всіх куточків міста, одними з перших прибувають на місця ворожих обстрілів, де надають потерпілим першу допомогу та рятують життя.

Так, за 178 днів поліцейські управління патрульної поліції Харківської області:

виявили 239 осіб, які, ймовірно, передавали свідчення ворогу чи проявляли прихильність до «русского міра»;

затримали 347 осіб за вчинення крадіжок, з яких 134 випадків мародерства;

затримали 45 збувачів наркотиків та виявили 1110 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин;

виявили 88 випадків незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

розшукали 22 автомобілі, які перебували в розшуку за незаконне заволодіння та виявили 18 фактів знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу;

виявили 36 осіб, які перебували у розшуку.

Також увесь цей час поліцейські 24/7 забезпечують безпеку дорожнього руху на території обслуговування та попереджують грубі порушення ПДР. Зокрема за цей період патрульними складено 1456 протоколів за керування транспортними засобами в стані сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости