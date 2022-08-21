Окупанти обстріляли Роганську ОТГ: поранені двоє цивільних
Загалом за добу з 20 по 21 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж – 12, у тому числі пожеж, спричинених військовими діями – 6, 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт, 3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції, 2 – інші виїзди.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області.
Вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу цивільної інфраструктури. Цього разу ракети впали на територію Роганської територіальної громади, спричинивши там 2 пожежі та поранивши двох цивільних людей.
Перед цим, близько 19:00 селище Циркуни було обстріляне з артилерії. Згоріло 4 приватні надвірні забудови.
У Чкалівській громаді ворожий снаряд потрапив у покинуту будівлю площею біля 200 кв. метрів, яка також загорілась.
Силами підрозділів ДСНС всі пожежі були успішно ліквідовані.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 53 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.