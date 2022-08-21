Окупанти обстріляли Роганську ОТГ: поранені двоє цивільних

Загалом за добу з 20 по 21 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж – 12, у тому числі пожеж, спричинених військовими діями – 6, 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт, 3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції, 2 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області.

Вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу цивільної інфраструктури. Цього разу ракети впали на територію Роганської територіальної громади, спричинивши там 2 пожежі та поранивши двох цивільних людей.

Перед цим, близько 19:00 селище Циркуни було обстріляне з артилерії. Згоріло 4 приватні надвірні забудови.

У Чкалівській громаді ворожий снаряд потрапив у покинуту будівлю площею біля 200 кв. метрів, яка також загорілась.

Силами підрозділів ДСНС всі пожежі були успішно ліквідовані.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 53 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости