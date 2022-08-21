В ОП допускають ракетні атаки росіян на міста на День Незалежності

Російські окупанти люблять прив’язувати свої провокації до різних дат. Тому не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

«Росія – це архаїчна держава і вона прив’язує свої дії до певних дат…Вони (росіяни – ред.) ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам’ятаємо оці «потужні» промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажемо, чому «руській мір” набагато сильніший, ніж український», – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що з наступного тижня російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Додамо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначав, що РФ не готується до наступу в День Незалежності, проте українцям все одно варто бути готовими до можливих «сюрпризів» від росіян.

В МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів з зенітними керованими ракетами до С-300.

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