Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:50
Просмотров: 76

Укрзалізниця скасовує приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності

Укрзалізниця скасовує приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності

У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.

Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні. 

Просимо слідкувати за оновленнями на офіційних каналах Харківської ВЦА та Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 