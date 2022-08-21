Укрзалізниця скасовує приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності

У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.

Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.

Просимо слідкувати за оновленнями на офіційних каналах Харківської ВЦА та Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости