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Укрзалізниця скасовує приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності
У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.
Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.
Просимо слідкувати за оновленнями на офіційних каналах Харківської ВЦА та Укрзалізниці.