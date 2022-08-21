Сегодня 13:43
Просмотров: 61
У МВС закликали українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі
Бути максимально обережними та 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі закликав громадян України перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький:
«Що стосується порад громадянам на ці дні… Насамперед при плануванні своїх маршрутів, переміщення, в обов’язковому порядку, заздалегідь дізнайтеся, де є місця укриття, щоб у разі сигналу повітряної тривоги, що лунає, ви могли дуже швидко і оперативно дістатися до укриття. Відповідно, сам сигнал тривоги треба виконувати безумовно та безальтернативно, щоб максимально убезпечити себе».
Карта укриттів