ЦПД повідомляє про оновлення сигналів повітряної тривоги

Через загострення ядерного шантажу рф деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Як розпізнати нові сигнали тривоги?

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

ЦПД нагадує: в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення негайно слідуйте до найближчого укриття та пам’ятайте про правило двох стін та двох виходів.

Агентство Телевидения Новости