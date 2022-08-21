На свята скорочено роботу метро та скасовані потяги Укрзалізниці

У день Незалежності у Харькові метро не буде працювати як транспорт, лише як бомбосховище

Розклад роботи Харківської «підземки» з 22 по 25 серпня

22 серпня – з 06:30 до 18:00

23 серпня – з 07:30 до 18:00

24 серпня – не працює

25 серпня – з 07:30

У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня Укрзалізниця скасувала поїзди, призначені на ці дати.

Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.

Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.

Агентство Телевидения Новости