В Харкові патрульні виявили автівку із підробленими документами

Сьогодні вдень на вулиці Шевченка поліцейські зупинили автомобіль Audi за порушення ПДР. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та недрукарський тип нанесення шрифтів.

При перевірці номерів кузова інспектори виявили ознаки незаводського нанесення VIN номеру.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости