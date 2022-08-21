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Україна під ударом: створено інтерактивну карту місць та дат обстрілів
Журналісти Texty створили карту, на якій можна переглянути обстріли зі всіх типів зброї, дату обстрілів, а також розподіл територією країни в розрізі областей та за кількістю згадок у ЗМІ.
На інтерактивній карті можна побачити фрагменти супутникових знімків, зроблених після 24 лютого. На них можна детально розглянути наслідки обстрілів у невеликих населених пунктах, які частково або повністю зруйнували російські окупанти.
Карта й графіки не відбивають на 100% реальну ситуацію, проте карта постійно оновлюється.