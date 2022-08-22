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Через обстріли горіли пасовища в області, та будівля в Харкові

Через обстріли горіли пасовища в області, та будівля в Харкові

За добу з 21 по 22 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу

.Загалом за добу рятувальники здійснили 20 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 2,1 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт,5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,4 – інші виїзди.

По одній пожежі, спричиненій ворожими обстрілами, трапились у Київському районі міста та Лозівському районі області. На території Олексіївської територіальної громади Лозівського району внаслідок потрапляння рашиських снарядів на відкритій території горіла суха трава на площі 300 кв.м.

А вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова. Силами рятувальників всі пожежі були успішно ліквідовані.За добу піротехніки ДСНС ліквідували 2 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости

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