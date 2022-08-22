В Україні створюють реєстр жінок-військовозобов’язаних

Військовий експерт Олег Жданов нагадав, що в Україні як у довоєнний час, так і під час війни, жінки могли та здобувають бойові спеціальності.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

Він зазначає, що жінки мають право на добровільній основі підписувати контракт і отримувати будь-які військові спеціальності, які дозволяють освоювати їхні фізичні можливості.

Жданов також повідомив, що наразі створюють реєстр жінок-військовозобов’язаних.

«Його створення переносять з 1 жовтня на 1 січня у зв’язку з необхідністю поправок у законі. Зменшено кількість військово-облікових спеціальностей для жінок. Була пропозиція зробити їх на добровільній основі. Жінка може ставати на облік, може не ставати. Звичайно, це має давати якісь привілеї та мотивацію для того, щоб жінки ставали на облік», — додав військовий експерт.

Нагадаємо, жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

З 1 жовтня в Україні жінки, які мають певну спеціальність, мають прийти в територіальні центри комплектування за місцем проживання з необхідними документами. Після цього кожна жінка повинна пройти медкомісію.

Про порядок постановки на військовий облік повідомили в Юридичній газеті.

заява про взяття на облік (надає ТЦК);паспорт або ID-картка;ідентифікаційний номер;документ про здобуття спеціальності або професії;довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою працює наразі;свідоцтво про народження дітей або документ про опіку (у разі наявності);свідоцтво про шлюб;фотокартки 3х4.

Якщо є документи, які підтверджують звільнення або відстрочку від військової служби, то їх теж варто взяти із собою.

Перед тим, як жінку визнають військовозобов’язаною, вона має пройти обов’язково медичну комісію, яка визначить придатність до військової служби. Потім висновок медкомісії з іншими документами треба надати в ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ.

Варто зауважити, що вагітні жінки чи жінки з малолітніми дітьми теж повинні стати на військовий облік, а центр комплектування буде враховувати стан здоров’я і сімейні обставини.

Агентство Телевидения Новости