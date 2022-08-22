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Пошукову операцію завершено: в гуртожитку в Салтівському районі загинули 19 людей

Пошукову операцію завершено: в гуртожитку в Салтівському районі загинули 19 людей

Від російського ракетного удару по гуртожитку у Салтівському районі Харкова 17 серпня загинули 19 людей: з-під завалів рятувальники дістали тіла 18 людей, ще одна людина померла від травм, повідомляє Суспільне.

Інформацію про завершення пошуково-рятувальної операції у гуртожитку на Салтівці Суспільному підтвердив речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його словами, 22 серпня рятувальники дісталися підвального приміщення, людей там не знайшли.

У списку загиблих внаслідок ракетного удару по гуртожитку — 19 людей, повідомив Суспільному речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За його даними, серед загиблих – 10 чоловіків та 8 жінок, стать ще однієї людини, останки якої обгоріли, ще не встановили.

Пошуки завершили, але розбір завалів гуртожитку ще триватиме, повідомляє кореспондент Суспільного.

Агентство Телевидения Новости

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