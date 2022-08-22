Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні з рф, – Залужний

Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні з рф, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

«У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули», – сказав Залужний на форумі «Захисники. Перекличка» в понеділок.

Агентство Телевидения Новости