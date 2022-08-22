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Поліція зафіксувала наслідки обстрілу Харкова та Лозівського району

Поліція зафіксувала наслідки обстрілу Харкова та Лозівського району

21 серпня близько 09:30 ранку окупанти здійснили ракетний удар неподалік населеного пункту Олексіївка Лозівського району. Постраждалих немає.

Близько 21:00 відбувся обстріл приватного сектору в Київському районі Харкова. Попередньо, стріляли з реактивних систем залпового вогню.

Один чоловік отримав поранення.

22 серпня о 03:00 снаряд потрапив в інфраструктурний об’єкт в Київському районі Харкова.

Співробітники слідчо-оперативних груп, криміналісти, вибухотехніки провели огляди місць подій та зібрали речові докази.

Агентство Телевидения Новости

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