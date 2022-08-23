О 6 ранку ворог знову обстріляв Харків та Чугуївській район

Обстріли Харкова та Харківщини тривають. Сьогодні близько 6 ранку ворог обстріляв Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав, повідомляють в ХОВА

Також близько 6 ранку окупанти обстріляли с. Коробочкине Чугуївського району. Сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

Вчора ввечері близько 21:30 ворог завдав удару 3 ракетами по с. Стара Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджені теплиці, сталася пожежа. Без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства, сталося кілька пожеж за межами населених пунктів, горіли лісосмуги та трава.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби поранення отримали 2 мирних мешканця. В Чугуївському районі поранена жінка 71 року, в Ізюмському – чоловік 58 років.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російські окупанти використовують проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки та авіацію. Наші захисники надійно утримують позиції, завдаючи ворогу втрат. Протягом доби ворог не здійснював спроб іти в наступ на Харківщині.

Агентство Телевидения Новости