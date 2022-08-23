23 серпня – День Державного Прапора України
Український прапор по всьому світу став символом незалежності та боротьби за свободу.
Указ про встановлення Дня Державного Прапора України «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів» підписав Президент України 23 серпня 2004 року.
Встановлений в Харкові до Дня Державного Прапора у минулому році флагшток висотою 102 метри є найвищим в Україні і всій Європі. Розміри полотнища прапора, що майорить на цьому флагштоку складають 22,5 м на 15 м.
Цей прапор, нзважаючи на обстріли, всі дні війни майорить над містом- приведе до Перемоги і вічно майорітиме над суверенною, цілісною, неподільною, незалежною, недоторканою, самостійною, демократичною, рівноправною Україною в межах її міжнародно визнаних державних кордонів!