Сьогодні- День Харкова

Вперше він відзначається у такі трагичні часи, під загрозою обстрілів, в умовах жорсткої комендатської години, без традиційних святкових днів

Це свято було встановлено на честь визволення міств від нацистських загарбників в 1943, наразі Харків знову на передній лінії боротьби з націзмом російським, рашізмом.

Харків кожного дня піддається артобстрілам й бомбордуванням, але його захисники надійно обороняють місто-залізобетон.

Сьогодні в любові до Харкова зізнаються політики, селебриті, користувачі соцмереж

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