Масштабна пожежа на заводі Шевченко (відео, фото)

О 04:41 23 серпня на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території 4-поверхової неексплуатованої будівлі підприємства у Новобаварському районі Харкова.

До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік рятівників, повідомили ГУ ДСНС в Харківській обл

Полум’я охопило площу біля 5000 кв.м. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев’яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства. Вогонь та запах гарі бачили у різних районах міста, відео опублікували паблики

Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 06:30. Триває ліквідація пожежі.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Про обстріл мова не йдеться

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