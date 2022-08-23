Наближають перемогу: як безкоштовно відправити гуманітарку Новою поштою

Повномасштабне російське вторгнення перетворило прифронтовий Харків на величезний волонтерський центр. Саме тут десятки благодійних фондів пліч-о-пліч із ЗСУ щодня наближають перемогу України. Допомагає їм і Нова пошта, яка безкоштовно доставляє благодійні вантажі ще з 2014-го року. Нині навантаження на гуманітарний напрям компанії – значно збільшився.

Андрій Григоров, керівник гуманітарного напряму Нової пошти

Після повномасштабного вторгнення ми збільшили об’єми допомоги на теренах усієї країни. Якщо до початку війни у лютому, у нас було 82 учасника, то зараз їх уже налічують 310. Це означає, що 310 благодійних фондів та волонтерських організацій мають змогу доставляти свою допомогу за рахунок Нової пошти.

Аби безоплатно відправити гуманітарний вантаж треба подати відповідну заявку на сайті. Особливих вимог – немає, найважливіше – підтвердити свій неприбутковий статус. Окрім цього саме завдяки гуманітарному напряму Нової пошти, харківський бізнес має змогу переїхати до більш безпечних регіонів.

Андрій Григоров, керівник гуманітарного напряму роботи Нової пошти

Ми вже перевезли 15 малих та середніх підприємств, більша частина яких – з Харкова. Одним з яскравих прикладів є Арт-завод «Механіка». Це креативно-ресторанний простір. Хлопці самостійно домовлялись з адміністрацією Ужгорода щодо пошуку нової локації, Нова пошта перевезла і бізнес уже запускається.

Окрім безкоштовної логістики волонтерам, Нова пошта самостійно допомагає медичними закладами, ДСНС та колегам по бізнес-фронту, аби якомога швидше наблизити перемогу України.





Агентство Телевидения Новости