Сьогодні – день народження АТН

Історія АТН (Агентства Телебачення «Новини») почалася 1993 року в невеликій кімнатці на Павловому Полі. За часів пострадянської перебудови, коли приватне телебачення тільки зароджувалося, і зароджувалося саме у Харкові, група молодих та амбітних вирішила створити не просто телевізійну студію чи телепрограму, а агентство, яке могло б робити унікальні авторські репортажі, інформаційний продукт, затребуваний іншими.

За цей час головні новини Харкова пережили чимало потрясінь – дві революції, захоплення ХОДА та спробу захоплення АТН у 2014 році, політичну цензуру та тиск, розширення та виключення з ефірів. Але не на день ми не припиняли нашої роботи. Завжди для нашої команди було завдання доносити правдиві, об’єктивні та оперативні новини про життя харків’ян. Усі 29 років.

Ми і зараз щодня з вами – стежте за нашою стрічкою новин та репортажами з Харкова та лінії фронту на ютубі! Віримо, що через рік всі разом відзначатимемо наш ювілей у мирному, успішному Харкові!

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