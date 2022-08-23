Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:24
Просмотров: 73

Сьогодні – день народження АТН

Сьогодні – день народження АТН

Історія АТН (Агентства Телебачення «Новини») почалася 1993 року в невеликій кімнатці на Павловому Полі. За часів пострадянської перебудови, коли приватне телебачення тільки зароджувалося, і зароджувалося саме у Харкові, група молодих та амбітних вирішила створити не просто телевізійну студію чи телепрограму, а агентство, яке могло б робити унікальні авторські репортажі, інформаційний продукт, затребуваний іншими.

За цей час головні новини Харкова пережили чимало потрясінь – дві революції, захоплення ХОДА та спробу захоплення АТН у 2014 році, політичну цензуру та тиск, розширення та виключення з ефірів. Але не на день ми не припиняли нашої роботи. Завжди для нашої команди було завдання доносити правдиві, об’єктивні та оперативні новини про життя харків’ян. Усі 29 років.

Ми і зараз щодня з вами – стежте за нашою стрічкою новин та репортажами з Харкова та лінії фронту на ютубі! Віримо, що через рік всі разом відзначатимемо наш ювілей у мирному, успішному Харкові!

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 