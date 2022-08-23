СБУ закликає українців бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій

Під час важливих для українців свят – Дня Державного прапора і Дня Незалежності – кожен із нас повинен з особливою увагою поставитися до громадської та власної безпеки.Адже за шість місяців повноцінної війни ворог продемонстрував свою цинічну політику щодо мирного населення. Майже щодня з боку рф відбуваються запуски ракет, удари по цивільній і житловій інфраструктурі, що спричиняють загибель людей, руйнування та пожежі.Від них потерпають міста і села в будь-якому куточку України.Ворога особливо зачіпає незламність українських захисників та наш патріотизм. Тож, зважаючи на дії країни-терориста та її тяжіння до символізму, провокацій можна очікувати і в найближчі святкові дні.

Сили безпеки та оборони України, як завжди, роблять все задля безпеки громадян. Але наразі важливі пильність і обачність кожного громадянина.Відтак закликаємо українців:• дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;• не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях;• обмежити відвідування масових заходів у публічних і громадських місцях;• повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які перебувають у неналежних місцях.Та головне, у будь-який час – допомагати українським захисникам наближати нашу Перемогу! Все буде Україна!

Нагадуємо, що у СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.uaІнформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

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