У День міста поліцейські виїхали на патрулювання на трофейному «Тигрі» (фото)

ЗСУ захопили «Тигр» у окупантів, які заїхали на ньому до Харкова ще на початку повномасштабного вторгнення.

«Символічно, що в День міста Харків та в День Державного прапора України це авто розпочне працювати для нашої Нацполіції. Повірте, з часом такої трофейної техніки буде ще більше», – сказав Олег Синєгубов.

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко подякував керівництву ОВА за підтримку в ремонті цього автомобіля та передачу його для поліцейських.

«Ця техніка проїхала від Бєлгорода до нашого українського Харкова. На ній їхали окупанти, які знищували наше місто. А зараз на ньому будуть їздити наші герої. Саме наш прапор тепер бачимо на авто», – розповів Володимир Тимошко.

Також на бортах трофейного російського «Тигра» написали: «Доброго вечора, ми з Харкова».

Агентство Телевидения Новости