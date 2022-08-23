Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:05
Просмотров: 89

У Бєлгороді знову “бавовна”. На цей раз винувати не курці, а сонце

У Бєлгороді знову “бавовна”. На цей раз винувати не курці, а сонце

У Білгородській області Росії горять боєприпаси, евакуюють населення. Місцева влада стверджує, що нібито це під яскравим сонцем “спрацював ефект лінзи”.

“Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери”, – губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram

Гладков заспокоює, що “постраждалих немає”.

За його словами, частина селян евакуювалася самостійно, частину – вивезли до санаторію.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 