В Харкові ТОР затримав наркоперевізника з товаром

Харківські ТОРівці затримали чоловіка, який перевозив значну кількість, імовірно, наркотичних речовин, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Напередодні вдень на вулиці Любові Малої поліцейські зупинили автомобіль Daewoo. В автомобілі сиділи водій, який надавав послуги таксі, та пасажир. Саме останній привернув увагу патрульних. Він помітно нервував, чим викликав підозру в правоохоронців.

Під час поверхневої перевірки у громадянина патрульні виявили поліетиленовий пакет з речовиною синтетичного походження.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі чоловіком займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости