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рф послабила всі свої позиції – британська розвідка

рф послабила всі свої позиції – британська розвідка

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, за пів року війни проти України Росія не досягла більшості своїх цілей, послабила дипломатичні та економічні позиції, а також стан армії.

У зведенні відомства у Twitter йдеться, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд та окупувати більшу частину країни. До квітня російське керівництво зрозуміло, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні України.

«Наступ на Донбасі просувається мінімально, і Росія очікує великої української контратаки. В оперативному відношенні Росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу», — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що моральний дух у багатьох підрозділах низький, становище армії значно погіршилося. Дипломатичний вплив Росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи — похмурі.

«Після шести місяців війна РФ виявилася для неї дороговартісною і завдала стратегічної шкоди», — зазначили у британському Міноборони.

Агентство Телевидения Новости

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