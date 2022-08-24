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Обстріл Малої Даниловки та Дергачей: є поранені

Обстріл Малої Даниловки та Дергачей: є поранені

Сьогодні окупанти обстріляли касетними боєприпасами смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, та інфраструктура. На жаль, 2 цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики. Інформація уточнюється, повідомляють в ХОВА

Також просто зараз ворог обстрілює з артилерії м. Дергачі.

Нагадую, що сьогодні протягом дня на території Харківської області триває комендантська година. Ризик обстрілів є дуже високим. По можливості перебувайте в укриттях.

Агентство Телевидения Новости

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