Вступ України до ЄС: Рада планує до зими виконати всі вимоги для початку перемовин

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент налаштований до кінця осені виконати всі необхідні від нього вимоги для відкриття перемовин про повноцінне членство України в Європейському Союзі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, за словами Стефанчука, нині всі органи влади мають провести велику роботу, аби виконати вимоги, які ставить перед Україною Європейський Союз.

“Я вже неодноразово говорив, що ми дуже налаштовані до кінця осені на парламентському рівні виконати всі ті необхідні сім вимог, які ставляться перед Україною для того, щоб відкрити перемовини про повноцінне членство з Європейським Союзом. Далі перед нами велика робота”, – наголосив Стефанчук.

Він додав, що “це буде складний шлях, але це буде звитяжна робота, яка неодмінно увінчається успіхом, тому що Україна уже заявила на весь світ, що вона частина Європейського Союзу”.

Агентство Телевидения Новости