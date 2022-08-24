Воїни світла переможуть темряву: Олег Синєгубов привітав Харківщину з Днем Незалежності

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов привітав мешканців Харківщини з Днем Незалежності України

Відеопривітання Олега Синєгубова оприлюднила пресслужба Харківської ОВА.

«Протягом всієї історії Україна виборювала свою незалежність. На сторожі кордонів і суверенітету завжди стояли наші воїни. Безстрашні та хоробрі.

Навіть коли чуємо вибухи, які не стихають із 24 лютого, ми знаємо: наші бійці на позиціях. Б’ють окупантів. Кожен на своєму місці. На кордоні, у Харкові, під Ізюмом. Кожен – з Україною в серці, ціною життя захищає наші сім’ї та міста. Пліч-о-пліч із тими, хто єднає тил і «нуль».

Воїни світла переможуть темряву. Вони – герої. Україна – незалежна! З Днем Незалежності України! » – йдеться в привітанні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають 31 річницю Незалежності. Також сьогодні спливає рівно пів року від початку повномасштабної збройної агресії росії проти України. Протягом усього Дня Незалежності в Харкові триває комендантська година через високий ризик обстрілів та провокацій з боку ворога.

Агентство Телевидения Новости