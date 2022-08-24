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Рятувальники ліквідували пожежі, які сталися вдень в Малій Данилівці через обстріли

Рятувальники ліквідували пожежі, які сталися вдень в Малій Данилівці через обстріли

Вранці 24 серпня рашисти здійснили масований обстріл по сел. Мала Данилівка Харківського району області, в результаті чого сталося 5 пожеж у приватному секторі, повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській обл.

Горіли 3 житлові будинки, легковий автомобіль та трава навпроти приватного сектору. Крім того, в результаті обстрілу були частково пошкоджені щонайменше 6 житлових будівель. За попередніми даними дві особи постраждало.

До ліквідації цих пожеж було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. Остання пожежа була ліквідовано об 11:40.

Агентство Телевидения Новости

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