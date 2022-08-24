Сапери розмінували триповерхівку, на якій вночі ворог залишив “подарунки”

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України прибрали залишки ворожої ракети після нічного обстрілу.

Для вилучення її з горища житлової триповерхівки була залучена важка техніка ДСНС.

Нагадаємо, вночі ворог завдав ракетного обстрілу по місту Харкову та області. В результаті обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району міста Харкова. Горіли дерев‘яні конструкції даху, перекриття та внутрішні перегородки. До ліквідації пожежі було залучено 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалось швидко ліквідувати та запобігти розповсюдження полум‘я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було. Але залишились частини снарядів, які й вилучили сапери

Агентство Телевидения Новости