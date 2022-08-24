В Харкові затримано грабіжника, жертвою якого стала 8-річна дівчинка

Зловмисник підійшов на вулиці до 8-річної дівчинки, вихопив в неї з рук мобільний телефон та втік. Протягом доби правопорушник був встановлений та затриманий працівниками карного розшуку.

Подія сталася по вулиці Військовій у Харкові. Дівчинка з дідусем приїхали до міста на машині. Чоловік залишив онуку на вулиці лише на декілька хвилин. За цей час дитина стала жертвою грабіжника, який побачив у неї мобільний телефон та вирішив заволодіти майном неповнолітньої.

Зухвалого нападника поліцейські затримали наступного дня. Речовий доказ вилучено. Зловмисником виявився 25-річний житель Слобідського району Харкова, раніше судимий за скоєння крадіжок.

Слідчі відкрили за фактом події кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Агентство Телевидения Новости