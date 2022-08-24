До Києва у День Незалежності приїхав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Це вже його третій візит з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив Володимир Зеленський, пише Громадське.

«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» – зазначив Зеленський.

Також на сайті британського уряду оголосили про новий пакет допомоги Україні на 54 мільйони фунтів, до якого увійдуть 2 тисячі сучасних безпілотників та боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости