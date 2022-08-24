Чекав на «руський мир»: в Харкові затримано прихильника радянського режиму

Напередодні в Харкові виявили активного прихильника «руського миру», який закликав до захоплення росією українських міст. Про це повідомив повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Під час перевірки у телефоні затриманого патрульні знайшли додатки, у яких він поширював антиукраїнські наративи. Також чоловік позував з радянською символікою, прославляючи комуністичний режим.

«Ну і вишенька на торті – переписки з абонентами мобільних операторів рф, в яких звинувачував збройні сили та повідомляв їхнє можливе місцезнаходження. Підсвинка затримали та передали для подальшої роботи відповідним службам», написав Білошицький.

Агентство Телевидения Новости