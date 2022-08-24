Харківські поліцейські затримали громадянку росії за вбивство

Під час спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями відбувся скандал, який перейшов у бійку. В результаті жінка нанесла чоловіку ножове поранення. Від отриманої травми він помер.

23 серпня до поліції звернулась мати померлого 45-річного чоловіка. Заявниця виявила тіло сина та побачила, як з під’їзду будинку вибігла його співмешканка. Поліцейські розшукали жінку та доставили до відділу поліції. 38-річна громадянка російської федерації проживала в Харкові без реєстрації та намагалась оформити громадянство України. Раніше жінка була засуджена за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Зловмисниця затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости