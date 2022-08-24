Окупанти завдали удару по пасажирських вагонах на станції Чаплине – 15 загиблих, півсотні поранених

Війська російської федерації завдали ракетного удару по пасажирських вагонах на станції Чаплине в Дніпропетровській області. Щонайменше 15 людей убиті, близько 50 – поранені.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на засіданні Ради безпеки ООН, текст виступу якого у Фейсбуці опублікував заступник Офісу глави держави Андрій Сибіга, повідомляє Укрінформ.

«Щойно – йдучи робити це звернення – я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, чотири пасажирські вагони горять… Станом на зараз убиті щонайменше 15 людей, близько пʼятдесяти поранені», – зазначив глава Української держави.

За його словами, на місці події працюють рятувальники. «На жаль, кількість загиблих може ще збільшитись», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше російські війська обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині. Ракета влучила в приватний будинок. Внаслідок удару загинула 11-річна дитина.

Агентство Телевидения Новости